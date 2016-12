Klein-Lkw steckte in Unterführung im Bezirk Baden fest

Fahrer hatte offenbar Höhe seines Fahrzeuges unterschätzt - © APA (BFK Baden/Stefan Schneider)

Ein Klein-Lkw ist am Montag in einer Unterführung der Wiener Hochquellenwasserleitung in Pfaffstätten (Bezirk Baden) festgesteckt. Der Lenker hatte offenbar die Höhe des ausgeliehenen Fahrzeuges unterschätzt und war mit der rechten oberen Seite des Kofferaufbaus frontal gegen den Steinbogen geprallt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando.