Klein-LKW in Lustenau im Vollbrand

Während Be- und Entladearbeiten an der Landerampe eines Einkaufsparks in Lustenau bemerkte der Beifahrer, dass es aus dem vorderen Bereich des Klein-LKW anfing zu rauchen. Nach sofortiger Verständigung der Feuerwehr Lustenau geriet das Fahrzeug in Vollbrand und das Feuer drohte auf die Fassade des Einkaufsparks überzugreifen. Durch rasches Handeln der herbeigerufenen Feuerwehr Lustenau konnte dies jedoch unterbunden und der Klein-LKW gelöscht werden.

Totalschaden

Am Fahrzeug entstand Totalschaden und an der Fassade der Hauswand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe, da die Feuerwehr einen Teil davon entfernen musste um weitere Glutnester in der Fassade ausschließen zu können. Die durchgeführten Ermittlungen erbrachten keinen Hinweis auf Fremdverschulden, weshalb von einem technischen Defekt ausgegangen wird.

Die Freiwillge Feuerwehr Lustenau war mit sechs Fahrzeugen und 40 Mann, die Rettung Lustenau mit einem Fahrzeug und zwei Mann sowie die Polizei Lustenau mit einem Fahrzeug und drei Mann im Einsatz.

(Red.)