Klein & fein: Die Langenargener Festspiele

Ein bisschen gedulden müssen sich Interessierte allerdings noch, denn das Spektakel für Kinder und Junggebliebene wird erst im Sommer 2018 zu sehen sein; die Aufführungen werden dann von Juni bis August stattfinden. Das Open-Air-Auditorium vor der Konzertmuschel wird bis zu 200 Personen Platz bieten.

Publikumsmagnet für die ganze Familie

Wird Pippi Langstrumpf dem Bodensee einen Besuch abstatten? Muss sich Emil mit seinen Detektiven in Langenargen auf die Spur des Diebes begeben oder wird sich der Kleine Wassermann in die Fluten des Schwäbischen Meeres stürzen? Auch ein klassisches Grimm- oder Anderson-Märchen ist denkbar. So oder so – Theaterbegeisterten wird ein mit viel Liebe und Engagement produziertes Stück geboten. Spaß und Spannung sind natürlich inklusive.

Kulturelle Bildung

FLUKS ist der Name des theaterpädagogischen Konzepts, das eine enge und vielfältige Zusammenarbeit mit regionalen Schulen und Bildungseinrichtungen in Form von Workshops vorsieht. Denn Kinderbuch-Klassiker machen nicht nur Spaß, sondern vermitteln auch Werte und Tugenden wie beispielsweise Gerechtigkeit, Freundschaft, Tapferkeit und Mut.

Anspruchsvolle Unterhaltung

Ab 2019 wird zudem das Programm um ein Abendstück für Erwachsene erweitert. Von Camus über Kleist bis hin zu Shakespeare sind hier ebenso unterhaltsame wie anspruchsvolle Eigenproduktionen vorgesehen. Lassen Sie sich überraschen!