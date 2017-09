Klein, aber fein

Die Saison beginnt mit einem tollen Turnier - © hpschuler

Feldkirch (bp) Kommendes Wochenende startet der Volleyball- Nachwuchs des FFG Feldkirch in die neue Saison. Dies passiert mit einem internationalen Turnier, an dem Teams aus drei Nationen teilnehmen. In den Sporthallen des BG/BRG Feldkirch werden alle versuchen, den Wanderpokal zu gewinnen.