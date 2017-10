Kleidung als Stück Identität

Die Zukunft liegt in „Introvrt“. So nennt sich das neue Modelabel, das der Nenzinger Raphael Stolz soeben ins Leben gerufen hat. Schon als 15-jähriger hat er begonnen, seine Kleidung selbst zu entwerfen und auch andere Interessierte an seinen Ideen teilhaben zu lassen. „Ich wollte etwas Eigenes haben.“ Damals war die Umsetzung seiner Ideen noch gar nicht so einfach. „So konnte ich beispielsweise erst mit 18 Jahren das Gewerbe anmelden“, erzählt der inzwischen 20-jährige Nenzinger, der nach Abschluss der HTL Rankweil im Hauptberuf als Grafiker tätig ist. Nachdem er zu Beginn mit Bruder Christoph und später mit Florian Wucher zusammenarbeitete, startet Raphael Stolz nun „solo“ durch. „Jede Kollektion spiegelt die Entwicklung wider.“

Leistbare Shirts

Unter www.iamintrovrt.com sind momentan T-Shirts im Programm, schon in Bälde soll das Angebot mit Hoodies – Kaputzensweater – und Beanies – Mützen – erweitert werden. „Introvrt“ soll dabei mehr als „nur“ Kleidung sein. „Feel kissed“ heißt es da gleich auf der Startseite der Homepage und Raphael Stolz erklärt: „Es geht mir nicht so sehr um Profit. Der Besucher soll vielmehr Teil einer Familie sein, eben der Introvrt-Familie.“ Nicht zuletzt deshalb ist ihm auch wichtig, dass seine Mode auch für junge Menschen leistbar bleibt. Angestelltenverhältnis und parallel dazu die Selbständigkeit – da bleibt wohl nicht mehr viel Freizeit über, zumal neben dem Entwerfen der Kleidung auch immens viel Arbeit im Hintergrund zu bewältigen ist. „Das stimmt, aber Introvrt ist mehr als ein großes Hobby für mich – es ist eine Leidenschaft.“ Dafür nimmt Raphael Stolz auch das finanzielle Risiko auf sich. „Ich gebe für nichts anderes lieber Geld aus“, lacht der Nenzinger. Für die Zukunft wäre ein großer Traum für ihn, Design zu studieren und so seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. em

Zur Person:

Raphael Stolz

Jahrgang: 1997

Wohnort: Nenzing

Ausbildung: HTL Rankweil

Beruf: Grafiker, Designer

Hobbies: Fotografieren, Design