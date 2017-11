Klebevignette ab morgen im Handel - Das sind die neuen Tarife

Ab 23. November ist die neue Klebevignette in der Farbe Kirschrot in über 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Sie ist – genauso wie die neue Digitale Vignette – ab 1. Dezember 2017 gültig.

„Wir empfehlen: rechtzeitig die Klebevignette besorgen und korrekt aufkleben. Das erspart Ärger und Terminstress. Oder gleich auf die neue Digitale Vignette wechseln. Dann fällt das Kleben überhaupt weg“, so Asfinag-Geschäftsführerin Gabriele Lutter. Ab 01. Februar 2018 muss ausschließlich Kirschrot geklebt oder eben rechtzeitig die neue Digitale Vignette gekauft sein.

Der Asfinag-Hinweis: Bei der Digitalen Vignette unbedingt an die Konsumentenschutzfrist denken, denn sie ist erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf gültig. Wer also ab 1. Februar 2018 mit einer Digitalen Vignette auf Autobahnen und Schnellstraßen unterwegs sein will, muss diese bis spätestens 14. Jänner 2018 online auf www.Asfinag.at oder über die kostenlose Asfinag-App „Unterwegs“ kaufen.

Klicken oder Picken – Kunden haben erstmals die Wahl

Nach 20 Jahren Klebevignette bietet die Asfinag erstmals eine Alternative bei den Mautprodukten an. Die Digitale Vignette ist an das Kennzeichen gebunden, kann online rund um die Uhr und von überall aus gekauft werden und hat vor allem für Besitzer von Wechselkennzeichen große Vorteile. Wichtig dabei: es gibt keinen Unterschied zwischen Digitaler Vignette und Klebevignette: Sowohl der Preis als auch die Gültigkeit bleiben gleich.

Wer weiterhin kleben möchte, erhält die neue Klebevignette ab 23. November an rund 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland. Aber Achtung: Obwohl die Klebevignette in Kirschrot bereits ab dem 23. November 2017 erhältlich ist, beginnt die Gültigkeit erst mit 01. Dezember 2017. Für Dezember 2017 und Jänner 2018 hat man also mit den Farben Türkis und Kirschrot zwei gültige Möglichkeiten.

Neue Tarife 2018 für PKW (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):

10-Tages-Vignette: EUR 9,00

2-Monats-Vignette: EUR 26,20

Jahresvignette: EUR 87,30

Neue Tarife 2018 für Motorräder (einspurige Kfz):

10-Tages-Vignette: EUR 5,20

2-Monats-Vignette: EUR 13,10

Jahresvignette: EUR 34,70