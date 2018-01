Kleaborar Bahnteifl ließen es „rücha“

Wälder Musiker gastierten mit Otto Hofer im AmBach

Genauso unverwechselbar ist aber nicht nur die Haarpracht der vier, an der man laut Eigenaussage die Verwandtschaftsverhältnisse erkennt, sondern vor allem ihr Musikstil. Schräge Heimatmelodien mit Texten in denen schon mal die erotische Seite eines Aufsitzrasenmähers oder die schwierige Partnersuche in der Landwirtschaft ergründet werden, wechseln ab mit Wiener Liedern aus der Feder des Großmeisters der Kleinkunst Gerhard Bronner oder des genialen Duos Pirron und Knapp . Schwarzer Humor des 2011 verstorbenen Georg Kreisler darf genauso wenig fehlen, wie der spitzbübische Humor des Hamburgers Axel Pätz. Dabei verstehen es die Musiker durch den zusätzlichen Einsatz einiger Instrumente wie Flöte oder Zither, den jeweiligen Musikstil perfekt zu imitieren.