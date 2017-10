Klavierkonzert von zwei Pianistinnen aus Vorarlberg

Beide begannen ihr Studium im Musikgymnasium am Konservatorium Feldkirch und setzten es an der Universität Mozarteum in Salzburg und Basel fort. Maria wächst in einer irisch-argentinischen Familie auf. Sie erhält ihren ersten Klavierunterricht mit sechs Jahren an der Musikschule Feldkirch, bei Birgit Rueß und Nora Calvo-Smith. 2005 wechselt sie ans Landeskonservatorium Feldkirch und studiert bis zur Absolvierung des Musikgymnasiums bei Ferenc Bognár. Seit 2011 ist sie Studentin an der Universität Mozarteum in Salzburg und absolvierte ihren Bachelor of Arts in der Klavierklasse von Cordelia Höfer-Teutsch. Ihr Masterstudium setzt sie in der Klasse von Imre Rohmann fort.

Alena Sojer absolviert am Landeskonservatorium Vorarlberg das Lehrdiplom und Konzertdiplom mit Auszeichnung. Es folgt ein Masterstudium an der Musikakademie in Basel bei Filippo Gamba. Sie vertieft ihre Liedkenntnisse in einem Schwerpunkt bei Jan Schultsz und geht dann ihrer Leidenschaft für die Kunstgattung Lied nach. Sie absolviert einen Master of Arts in Spezialisierter Performance für Liedgestaltung in der Klasse von Anton Kernjak und schließt mit Bestnote ab.

