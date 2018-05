Klausur zur Zentrumsentwicklung

Seit mittlerweile sieben Jahren läuft in Altach der Zentrumsentwicklungsprozess – bei einem Arbeitsmeeting im Bregenzerwald konnten weitere wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden.

„Gute Vorbereitung ist bei einem Projekt wie dem neuen Gemeindezentrum besonders wichtig, da es einen großen Stellenwert für die künftige Entwicklung des Ortskerns einnimmt“, so Altachs Bürgermeister Gottfried Brändle. Aus diesem Grund versammelte sich vor kurzem die gesamte Altacher Gemeindevertretung in Langenegg zu einem zweitägigen Arbeitsmeeting. Es wurden Ideen und Wünsche für die Gestaltung des neuen Ortskerns gesammelt und zusammen mit Architekt Wolfgang Ritsch konnten dank der vielen Inputs und Vorschläge zahlreiche neue Erkenntnisse für die Machbarkeitsstudie gewonnen werden. In weiterer Folge werden diese gesammelten Ergebnisse nun analysiert und in die weitere Planung der Zentrumsgestaltung mit aufgenommen. Bürgermeister Brändle lobte zum Abschluss des Meetings im Bregenzerwald das große Miteinander aller politischen Fraktionen im Dienste der positiven Weiterentwicklung der Gemeinde. MIMA