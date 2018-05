Klauser Bahnengolfer auf Platz zwei

In der 3. Runde der Bahnengolfbundesliaga konnten die Damen des BGSC Klaus einen sehr guten 2. Platz belegen.

Mit dieser Leistung können die Klauser Damen aus eigener Hand das angestrebte Ziel einer Medaillie erspielen. Die Damen mussten ersatzgeschwächt und ohne Ersatz die Reise nach Baden antreten. Emich Stefanie, Nagele Nadine und Jagschitz Rosi kämpften um Ihre Chancen und sicherten sich mit dem 2. Platz in Baden die Medaillienchancen. Das Finale findet bereits am 1. Und 2. Juni in Abtenau statt.