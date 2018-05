Klaus Schmidt vor Aus in Altach?

Wie mehrere Medien berichten, könnte Klaus Schmidt beim SCR Altach vor dem Aus stehen.

Die Zukunft von Altach-Coach Klaus Schmidt als Coach der Rheindörfler soll auf dem Spiel stehen. Wie “laola1.at” unter Berufung auf “Sky Sport Austria” berichtet, will der Verein bald bekanntgeben, ob der 50-Jährige auch in der kommenden Saison noch das Trainer-Zepter in Altach schwingen wird. Nach der eher blamablen Heimniederlage gegen St. Pölten dürften die Zeichen aber eher auf Abschied stehen. Schmidts Vertrag läuft grundsätzlich noch bis 2019.