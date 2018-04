Klaus mit erfreulichem Rechnungsabschluss

Die Gemeinde Klaus blickt wirtschaftlich auf ein erfreuliches Jahr 2017 zurück und schließt das Rechnungsjahr mit einem Überschuss ab.

Ausgabenseitig waren im vergangenen Jahr vor allem die Posten des Sozialfonds in Höhe von 1.078.476,08 Euro und Beiträge in den Spitalsfonds in Höhe von 622.982,68 Euro die größten Ausgaben. „Dazu sind auch die Kosten in der Kinderbetreuung in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen“, so Gemeindesekretär Issa Zacharia. Auf der Einnahmenseite haben sich aber auch die Kommunalsteuereinnahmen sehr gut entwickelt und betrugen im vergangenen Jahr 2.457.349,97 Euro. Dazu wurden in der Vorderlandgemeinde im Jahr 2017 Zins- und Darlehenstilgungen in Höhe von 1.024.073,73 Euro getätigt und so hat sich der Schuldenstand im Jahr 2017 um 509.067,49 Euro auf 15.088.093 Euro reduziert.