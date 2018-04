Klassiker der Moderne

Wir von AUF&ZU bieten Schrank-lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Zirbe

Die positive Wirkung der Zirbe auf Herz und Kreislauf ist bekannt. Deswegen schlafen Menschen gerne in Betten aus Zirbenholz. Lassen Sie sich nun auch Ihren Kleiderschrank in Zirbe fertigen. Mit dekorativen Schiebetüren in beliebiger Ausführung und maßgefertigter Inneneinrichtung in Zirbe massiv erhalten Sie möglichst viel Stauraum auf wenig Platzverbrauch.