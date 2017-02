“Klassik unter Sternen” zum Jubiläum mit Aida-Schwerpunkt

Gemeinsam mit dem italienischen Tenor und seiner Landsfrau Frittoli, die Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper ist, bestreitet sie das am Donnerstag bekannt gegebene Programm. “Wir sind sehr stolz, an diesen magischen Orten mit diesen beiden Weltstars zusammen arbeiten zu können und freuen uns schon jetzt auf ganz besondere Konzertabende”, so Garanca. Begleitet werden Garanca und ihre Gäste vom Chor der Oper des Slowakischen Nationaltheaters und dem Symphonieorchester der Wiener Volksoper unter der künstlerischen Leitung ihres Ehemanns Karel Mark Chichon.

Die beiden jährlich stattfindenden Konzerte nannte Garanca einen “absoluten Höhepunkt im Jahr”, wie es in den Presseunterlagen heißt. “Dieses großartige Publikum in der so wunderbaren Umgebung – das ist stets ein wenig Magie für mich.” Besonders freut sich die Operndiva, diesmal erstmals die Amneris – Aidas Rivalin – zu singen. “Eine meiner absoluten Traumrollen.”

Wer nicht so lange warten will, um Garanca auf der Bühne zu erleben, der hat am Freitag im Wiener Konzerthaus und am Sonntag im Grazer Stefaniensaal die Möglichkeit, der Sopranistin zu lauschen.

(APA)