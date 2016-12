Klassenzimmer der Zukunft

Zwei Schülerinnen besorgen einen Notenständer und stellen diesen Mitten im Raum auf. Platziert werden darauf allerdings weder Notenblätter noch ein Buch, sondern ein Tablet. Und dann klingelt es auch schon leise.

Die Mädchen starten das Videotelefonat. Am Bildschirm erscheint ein Bursche mit blonden Haaren, der lächelt und kurz winkt. „Hallo Raphi, hörst du uns?“, begrüßen die Jugendlichen ihren Mitschüler. „Ja, passt“, antwortet der junge Mann und bestätigt dies auch noch mit einem Nicken. Und schon beginnt der Unterricht.

Die 4b nimmt am Projekt KidZ teil, das vom Unterrichtsministerium unterstützt wird. Dabei werden digitale Endgeräte vermehrt in den Schulalltag integriert. Diese Woche trifft sich das vor allem für den 13-jährigen Raphael Leo gut. Denn dank der elektronischen Hilfsmittel kann er zumindest an einigen Schulstunden teilnehmen, obwohl er eigentlich im Spital ist.

