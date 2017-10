Klarer Sieg von Barcelona vor leeren Rängen

Fans konnten die Tore von Messi nicht im Stadion sehen - © APA (AFP)

Der FC Barcelona hat am Tag des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien in der spanischen Fußball-Liga den siebenten Sieg im siebenten Spiel gefeiert. Der Tabellenführer gewann am Sonntag im leeren Camp Nou gegen Las Palmas nach anfänglichen Problemen und Toren von Sergio Busquets (49.) sowie zweimal Lionel Messi (70., 77.) letztlich noch klar mit 3:0.