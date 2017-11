Klarer 3:0-Sieg von HSV gegen Hoffenheim

Drei Tage nach dem Aus in der Europa League hat die TSG Hoffenheim auch in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verlor am Sonntag beim Hamburger SV mit 0:3. Während Stefan Posch und Florian Grillitsch bei den Gästen durchspielten, kam Robert Zulj nicht zum Einsatz.

Die Treffer für die Hamburger erzielten Kevin Akpoguma (6.) mit dem 1.000. Eigentor der Bundesliga-Geschichte, Filip Kostic (76.) und Gideon Jung (88.). Der abstiegsgefährdete HSV behauptete mit dem dritten Saison-Heimsieg und nun 13 Zählern zumindest Tabellenplatz 15. Hoffenheim, das zuletzt in sieben Runden nur einen Sieg holte, liegt mit 20 Punkten auf Platz sieben.