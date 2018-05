Klarer 3:0 Sieg des SV typico Lochau gegen Bezau

Lochau. Drei Standards, drei Tore und drei Punkte. Der SV typico Lochau schlägt den FC Bezau mit 3:0 Toren und klettert damit wieder auf den dritten Tabellenplatz in der Landesliga.

In einem sehenswerten Spiel holt der SV typico Lochau gegen Bezau drei weitere wichtige Punkte. Bereits in der 5. Minute zappelt der Ball nach einem tollen Freistoßheber über die Mauer von Marc Barton im Netz. Mannschaftskapitän Fabio Feldkircher verwandelt in der 27. Minute einen Elfmeter zum 2:0