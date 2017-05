Klare Siege von Schweden und Tschechien bei Eishockey-WM

Die Tschechen ließen den Slowenen keine Chance - © APA (AFP)

Die Favoriten Schweden und Tschechien haben am Freitagnachmittag bei der Eishockey-WM klare Siege gegen die beiden Aufsteiger gefeiert. In der Gruppe A in Köln deklassierte das “Tre Kronor”-Team Italien mit 8:1 (2:0,1:1,5:0), in der Gruppe B in Paris fertigte Tschechien Slowenien mit 5:1 (3:0,1:0,1:1) ab.