Klare Niederlage für den HC Hard

Der HC Hard musste sich im zweiten Finalspiel den Fivers Margareten auswärts klar mit 31:23 geschlagen geben. In der Best-of-five-Serie steht es somit 1:1.

In der zweiten Halbzeit setzten sich die Fivers mit einem 3:0-Lauf gleich zu Beginn auf 17:12 ab. In weiterer Folge pendelte der Rückstand der Harder zwischen vier und fünf Treffern. Eine Phase mit vier Treffern für die Fivers und 0 für die Harder sorgte dann für eine 8-Tore-Führung der Hausherren und somit die Vorentscheidung.

Am Ende kassierten die Harder eine klare und heute auch verdiente 31:23-Niederlage. In der Best-of-five-Serie konnten die Fivers dadurch zum 1:1 ausgleichen. Das nächste Spiel findet am kommenden Samstag, 26. Mai, wieder in Hard statt. Aus Sicht der Harder wird für den nächsten Heimsieg eine deutliche Leistungssteigerung notwendig sein.