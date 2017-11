Klare Bulldogs-Pleite im Westderby

Der Dornbirner EC musste sich im Westderby den Innsbrucker Haien nach einer enttäuschenden Leistung mit 4:1 geschlagen geben.

Dornbirn weiter ohne Chance

Auch im zweiten Drittel wurde es nur bedingt besser. Nachdem beide Mannschaften Überzahl-Gelegenheiten nicht nutzen konnten, sorgte Bishop in der 32. Minute für das 2:0 der Innsbrucker. Kurz darauf erzielte Yogan nach einem Pance-Fehlpass für das 3:0. Nach weiteren 20 schwachen Minuten der Bulldogs ging es mit diesem Spielstand in die zweite Drittelpause.

Im letzten Drittel sah es zunächst so aus, als ob sich am Spielverlauf nichts ändert. Ein Powerplay-Treffer von Matthew Fraser in der 49. Minute brachte jedoch den Anschluss zum 3:1 und somit neue Spannung in die Partie. Die Freude währte jedoch nicht lange, knapp drei Minuten später sorgte Poulsen für das 4:1. Am Ende kassierte der Dornbirner EC nach einer enttäuschenden Leistung eine klare und verdiente Niederlage in Innsbruck. Für die nächsten schweren fünf Spiele innerhalb von wenigen Tagen ist eine deutliche Leistungssteigerung notwendig.