Klare Altach-Niederlage bei Rapid

Der SCR Altach musste sich im heutigen Auswärtsspiel bei Rapid Wien klar mit 1:4 geschlagen geben. Den einzigen Treffer der Altacher erzielte Grbic kurz vor der Halbzeitpause.

Rapid heute einfach besser

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Schwab auf Seiten der Wiener zunächst an der Latte. Wenig später versenkte er dann aber einen Eckball per Kopf (59.) auf 3:1 und stellte somit den 2-Tore-Rückstand wieder her. In der 66. Minute wurde Steffen Hoffmann eingewechselt und traf in der 73. Minute in seinem letzten Heimspiel für Rapid Wien zum Endstand von 4:1. Durch die Niederlage des LASK gegen den WAC fixierten die Wiener dabei bereits eine Runde vor Schluss den dritten Tabellenrang.