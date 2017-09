Klagenfurt bekommt Eishockey-Bundesleistungszentrum

Vor allem der Nachwuchs soll gefördert werden - © APA (EXPA)

In Klagenfurt wird ein neues Eishockey-Bundesleistungszentrum errichtet. Wie Sportminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und der Kärntner Sportreferent LH Peter Kaiser (SPÖ) am Mittwoch bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz sagten, investiert der Bund 1,2 Millionen Euro in das Zentrum. Man erwartet sich neue Möglichkeiten für bessere Nachwuchsarbeit, Trainingscamps und Turniere.