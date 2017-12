Kitzbühel verhindert Wälder Happy-End

Zwei späte Tore im ersten und zweiten Drittel ebneten den 4:1 Sieg der Kitzbüheler über den EC Bregenzerwald. Trotzdem können die Wälder mit dem siebten Rang und damit mit einer Play Off Platzierung ins neue Jahr starten.

Nach der letzten Eisreinigung versuchten die Wälder wieder mit einem schnellen Anschlusstreffer ins Spiel zu kommen. Doch die Hausherren erhöhten ihren Druck als Martin Gran (48.) einen von der Bande zurückspringenden Puck versenkte. Jussi Tupamäki nahm früh sein Timeout und in Minute 58 Pietilä vom Eis. Es dauerte nicht lange bis Henrik Eriksson den Puck erobern konnte und mit dem 4:1 die Partie endgültig für sein Team entschied. Eine Chance auf Revanche haben die Wälder bereits am kommenden Samstag in Dornbirn. Zuvor treffen die Mannen rund um Kapitän Christian Ban auf den Ländlerivalen VEU Feldkirch in der Vorarlberghalle.