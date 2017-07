Kittel-Sprintsieg auf zweiter Etappe der Tour de France

Marcel Kittel freut sich über seinen Etappensieg - © APA (AFP)

Der Deutsche Marcel Kittel hat am Sonntag die zweite Etappe der 104. Tour de France gewonnen. Der Quick-Step-Profi setzte sich im Massensprint nach 203,5 vorwiegend flachen Kilometern in Lüttich durch. Zweiter wurde der Franzose Arnaud Demare, Platz drei ging an Kittels Landsmann Andre Greipel. Für den Deutschen war es der insgesamt zehnte Tour-Etappensieg.