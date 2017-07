Kittel gewann in Pau – Fünfter Tagessieg bei Tour de France

Marcel Kittel holte sich nächsten Sprintsieg - © APA (AFP)

Die Tour de Kittel geht weiter. Der Radstar feierte am Mittwoch auf der 11. Tour-Etappe 2017 seinen fünften Sieg, womit er die deutsche Bestmarke von Didi Thurau einstellte. Die Konkurrenz war nach 203,5 Kilometern von Eymet nach Paul chancenlos. In der Gesamtwertung gab es an der Spitze keine Veränderung. Für die Tour-Favoriten um Chris Froome wird es ab Donnerstag in den Pyrenäen ernst.