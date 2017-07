Kitesurfer erneut bei Sturm am Neusiedler See verunglückt

Hunderte Kitesurfer am See unterwegs - © APA (Archiv/AFP)

Die Aussicht auf starken Wind hat am Sonntagnachmittag erneut mehrere hundert Surfer auf den Neusiedler See getrieben. Für einige Kitesurfer waren die Sturmböen ab 15.00 Uhr dann aber zu viel. Ein 55-Jähriger und eine 27-Jährige wurden bei Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) an Land geschleudert und verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.