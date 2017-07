Kitesurfer bei Sturm am Neusiedler See verunglückt

Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert - © APA

Bei einem Sturm am Neusiedler See sind am Samstagnachmittag im Bereich Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) mehrere Kitesurfer verunglückt. Zwei Verletzte mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Die Freizeitsportler waren jeweils in Strandnähe in die Luft geschleudert worden.