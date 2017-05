Kisner gewann PGA-Turnier in Fort Worth

Ein großer Pokal für Kevin Kisner - © APA (AFP/Getty)

Nach sechs zweiten Plätzen ist der US-Amerikaner Kevin Kisner (33) beim PGA-Turnier in Fort Worth in Texas der zweite Sieg gelungen. Zu den geteilten Zweiten zählte neben Jordan Spieth auch Jon Rahm. Der spanische Jungstar setzte damit seinen offenbar unaufhaltbaren Weg an die Spitze der Golfwelt fort, der 22-Jährige scheint als Neunter in der Weltrangliste nämlich erstmals in den Top Ten auf.