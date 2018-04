Kirtagsattraktion in Frankreich stürzte ein: Mann tot

Bei einem Unfall auf einem Kirtag in Frankreich ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Der Familienvater wurde in Neuville-sur-Saone nördlich von Lyon aus der Gondel eines Karussells geschleudert, als Teile der Attraktion plötzlich in sich zusammenstürzten, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Mehrere der 14 auf- und absteigenden Gondeln seien zu Boden gekracht, dabei sei der Mann hinausgeschleudert worden, sagte Vize-Bürgermeister Laurent Buffard.. Der etwa 40-Jährige hatte den Osterkirtag am Ufer der Saone den Angaben zufolge mit seinen beiden Kindern besucht.

Ein achtjähriges Kind wurde bei dem Unglück verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es schwebt nach Angaben der Behörden aber nicht in Lebensgefahr. Zwölf weitere Kirtagbesucher, die einen Schock erlitten, seien vor Ort von Rettungskräften versorgt worden, hieß es. Die meisten von ihnen seien in dem Karussell gesessen.

Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet, um die genaue Ursache des Unglücks zu klären, und den Betreiber des Karussells befragt, teilten die Behörden mit. Das Rathaus habe nach dem Unglück angeordnet, alle Fahrbetriebe auf dem Kirtag zu schließen.