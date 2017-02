Kirchgasser ÖSV-Medaillenhoffnung in der alpinen Kombination

Die alpine Ski-WM im Liveticker

Die größten Hoffnungen trägt am Freitag die Salzburgerin Michaela Kirchgasser, denn Rosina Schneeberger, Christine Scheyer und Ricarda Haaser sind WM-Debütantinnen. Als Favoritin gilt die Slowenin Ilka Stuhec.

Christine Scheyer nimmt es locker

Scheyer war in Val d’Isere hinter Kirchgasser (5.) und Schneeberger (9.) als Elfte drittbeste ÖSV-Dame, danach überraschte sie mit ihrem Premierensieg in der Abfahrt von Zauchensee. “Durch den Kombi-Start habe ich einen zusätzlichen Trainingslauf im Rennmodus”, weiß die Vorarlbergerin, dass “ihr” Rennen wohl erst am Sonntag kommt. “Was ich im Slalom drauf habe, weiß ich ganz ehrlich nicht.” Zuletzt rennmäßig Slalom trainiert, habe sie vor dem zweiten Kreuzbandriss vor zwei Jahren. “Ich komm ja aus dem Technischen, bin früher viel Slalom gefahren.” Ihr Motto: “Nicht zu viel nachdenken und verkopfen.”

(APA)