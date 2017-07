Kirchenglocken läuteten gegen Hunger in Ostafrika

Fünf Minuten langes Glockenläuten - © APA (Archiv)

Am Freitag um Punkt 15.00 Uhr – zur Todesstunde Jesu – haben die Kirchenglocken österreichweit fünf Minuten lang geläutet. Damit soll in der bisher einzigartigen Aktion auf das Schicksal von Millionen Menschen in Ostafrika, die vom Hungertod bedroht sind, aufmerksam gemacht werden. Aktuell sind laut Caritas 22,9 Millionen Menschen in Ostafrika auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen.