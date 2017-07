Kirchenglocken läuten österreichweit gegen Hunger in Afrika

22,9 Millionen Menschen in Ostafrika sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, besonders betroffen sind die Länder Äthiopien, Kenia, Somalia, Sudan, Uganda, Burundi und Dschibuti. Mit der Aktion – ein gemeinsamer Beschluss mit der Österreichischen Bischofskonferenz – soll ein Zeichen gegen den Hunger gesetzt werden. Es solle Menschen dazu bewegen, “inne zu halten, an die Menschen in Afrika zu denken und vielleicht den eigenen Lebensstil kritisch zu hinterfragen”, erklärte Caritas-Präsident Michael Landau vor Journalisten.

“Afrika ist unser Partner von morgen”, betonte Landau. Der Kontinent sei noch immer globaler Brennpunkt und brauche deshalb besondere Aufmerksamkeit. Während der EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 müsse Österreich diesen Schwerpunkt aktiv verfolgen und an einem Marshallplan für Afrika feilen.

Die Idee eines großzügigen “Aufbauprogramms” – eines “neuen Marshallplans für Afrika” taucht immer wieder in der Politszene auf und wurde im Zuge der Flüchtlingsdiskussion erneut aufgegriffen. Der Marshallplan der USA für Europa zum Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg soll dabei als Vorbild dienen. Für Landau müsste ein solcher Plan für Afrika auf drei Säulen basieren: Wirtschaft, Handel und Beschäftigung; Frieden, Sicherheit und Stabilität sowie Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit.

Weltweit stirbt alle zehn Sekunden ein Kind an Hunger. “Wir müssen diesen Skandal an die große Glocke hängen”, so Landau. Denn eigentlich sei der Kontinent Afrika fähig, sich selbst zu ernähren. Durch falsche Handelspolitik des Westens, Klimawandel und kriegerische Auseinandersetzungen sei dies aber in vielen Teilen, vor allem in Subsahara-Afrika, nicht möglich, betonten Landau und Caritas-Generalsekretär Christoph Schweifer.

“Es ist ein Aufruf zum gemeinsamen Handeln, über den kirchlichen Rahmen hinaus”, hielt Landau fest. Er hoffe, “dass es die Menschen wachrüttelt und jene, die sich bereits engagieren, ermutigt”.

In Österreich gibt es rund katholische 3.000 Pfarrgemeinden, alle sind zur aktiven Teilnahme aufgerufen. Es ist die erste Aktion dieser Art in Österreich. 15.00 Uhr ist auch die Todesstunde Jesu.

( SERVICE: Caritas Spendenkonto: BAWAG P.S.K., IBAN: AT92 6000 0000 0770 0004, BIC: BAWAATWW, Kennwort: Hungerhilfe; Website. )

(APA)