"Kingsman: The Golden Circle": VOL.AT verlost den Film für Zuhause

Action, Agenten und ein große Portion Humor: "Kingsman" geht in die zweite Runde. VOL.AT verlost eine Blu-ray sowie eine Steelbook-Edition im einzigartigen Comic-Look.

Nachdem ihr Hauptquartier zerstört wird und die ganze Welt in Gefahr gerät, führt die Kingsman ihre Reise zur Entdeckung einer verbündeten US-Spionageorganisation namens Statesman, die bis in die Tage der Gründung beider Organisationen zurückreicht. In einem neuen Abenteuer, das die Stärke und den Einfallsreichtum der Agenten bis zum Äußersten fordert, verbünden sich die beiden Elite-Geheimorganisationen. Sie bekämpfen ihren rücksichtslosen gemeinsamen Feind, um die Welt zu retten, was für Eggsy langsam zur Gewohnheit wird…

“Kingsman: The Golden Circle” gibt’s bereits jetzt als Download und ab 1. Februar als 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray und DVD. VOL.AT verlost in Kooperation mit Twentieth Century Fox Home Entertainment eine Blu-ray sowie eine Steelbook-Edition. Diese kommt in einem einzigartigen Comic-Look und bringt über zwei Stunden Bonusmaterial. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, bitte eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und dem gewünschten Format an linda.carugati@russmedia.com schicken.