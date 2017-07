King gewann WM-Gold im Brustsprint mit Weltrekord

Lilly King fixierte zehnten Weltrekord der Titelkämpfe - © APA (AFP)

Die US-Amerikanerin Lilly King hat am Sonntag zum Abschluss der Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest den zehnten Weltrekord dieser Titelkämpfe fixiert. Die 20-Jährige drückte im Finale über 50 m Brust in 29,40 Sekunden die bisherige, vier Jahre alte Bestleistung der Litauerin Ruta Meilutyte um 8/100. Die Russin Julia Jefimowa (29,57) holte vor der US-Amerikanerin Katie Meili (29,99) Silber.