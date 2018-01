Kindstötung in Spital: Großvater unter Missbrauchsverdacht

Im Fall des in einem Wiener Spital getöteten Babys ist es am Wochenende zu einer weiteren Festnahme gekommen. Der Großvater des Buben wurde wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an der vierjährigen Schwester des Kindes in Haft genommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft einen "Krone"-Bericht. Darin dürfte das Motiv für die Tat der Mutter liegen.

Laut “Krone” soll es an den Weihnachtsfeiertagen zu den Übergriffen an dem Mädchen gekommen sein. Der Mann, ein ehemaliger hoher Beamter im Ministerium, soll die Vierjährige missbraucht haben. Staatsanwaltschafssprecherin Nina Bussek wollte auf Nachfrage der APA mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen keine weiteren Details nennen.

Als der Missbrauch aufflog, wurde das Mädchen gemeinsam mit seinem Bruder, dem Säugling, und der Mutter in ein Wiener Spital gebracht. Dort soll die zweifache Mutter aus Verzweiflung am vergangenen Mittwoch den Buben getötet und einen Selbstmordversuch unternommen haben. Das Mädchen blieb unverletzt. Am Montag wurde gegen Großvater die U-Haft verhängt.