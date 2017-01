Kindl gewann bei WM in Igls auch Einzel-Gold

Wolfgang Kindl war der Schnellste - © APA

Wolfgang Kindl hat sich am Sonntag bei den 47. Weltmeisterschaften der Kunstbahnrodler in Innsbruck-Igls seine zweite Goldmedaille gesichert. Nach dem Triumph im Sprint am Freitag setzte sich der Tiroler auch im Einzelbewerb durch und verwies den Russen Roman Repilow neuerlich auf Rang zwei. Bronze ging an den Südtiroler Roman Fischnaller.