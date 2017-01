Kindl ist nun Zweiter im Gesamtweltcup - © APA (dpa)

Wolfgang Kindl hat am Freitag bei der Kunstbahn-Rodel-EM in Königssee die Bronze-Medaille gewonnen. Der 28-jährige Tiroler musste sich mit 0,460 Sekunden Rückstand nur dem russischen Sieger Semen Pawlitschenko sowie dem Deutschen Ralf Palik (+0,248) geschlagen geben. Für Kindl war es bereits der vierte Podestplatz in der laufenden Saison, er rückte in der Weltcup-Gesamtwertung auf Rang zwei vor.