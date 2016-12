Mitglieder des Kinderchörle der Pfarrgemeinde Schruns - © Gerhard Scopoli

Schruns. (sco) Hunderte Gläubige strömten am Nachmittag des Heiligen Abends in die Pfarrkirche zum heiligen Jodok in Schruns, um die Geburt Jesu Christi zu feiern.