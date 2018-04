Kinderwagen- und Tragetouren in Vorarlberg

Vom Bregenzerwald bis ins Montafon und vom Arlberg bis zum Bodensee - 53 besonders lohnende Wege und Ausflugsziele mit (Lauf-)Radangaben.

Durch die schönsten Regionen Österreichs wandern. Barrierefreie Höhenweg auf über 1500 m Seehöhe begehen. Traumhafte Fernblicke in die Schweizer und Allgäuer Berge oder auf den Bodensee genießen. In glasklare Bergseen eintauchen und nach Herzenslust in Bächle plantschen. In diesem Buch finden nicht nur Eltern ihre Traumlandschaften. Es ist ein generationsübergreifender Wanderführer, der – vom Säugling bis ins hohe Alter – Zeit zum Genießen schenkt.