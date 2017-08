Kinderuni präsentiert Wintersemester

Dornbirn. (mima) Die Kinderuni Vorarlberg lockt auch dieses Semester wieder mit einem tollen Programm. Für alle Kinder, die sich einmal wie ein richtiger Student oder eine richtige Studentin fühlen möchten, stehen ab Oktober sechs interessante Vorlesungen auf dem Programm.

Sechs Vorlesungen in Dornbirn und Feldkirch

Die Kinderuni Vorarlberg lockt auch dieses Semester wieder mit einem tollen Programm. Angesprochen werden dabei Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren, wobei bei den Vorlesungen komplexe technische und wissenschaftliche Themen kindgerecht erklärt und diskutiert werden. Sechs mal pro Semester schnuppern Kinder in den Räumlichkeiten der FH Vorarlberg in Dornbirn oder beim Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch akademische Luft. Der Besuch der Kinderuni Vorarlberg ist dabei kostenlos, man muss sich zu den Vorlesungen jedoch anmelden. Die ersten Anmeldungen für das Wintersemester 2017 werden ab 14. September online unter www.fhv.at/kinderuni angenommen.

Interessante Themen im Wintersemester

Am 4. Oktober findet die erste Vorlesung des Wintersemester 2017 statt. Unter dem Titel „Exoplanten“ geht es dabei auf die Suche nach einer zweiten Erde. Im Hörsaal der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn geht es dabei gemeinsam auf eine interessante Reise ins Weltall. Bei den weiteren Vorlesungen blicken die jungen Studenten auch hinter die Kulissen einer Konzertbühne,, wagen einen spannenden Blick in die Welt der Bionik oder erfahren woher die verschiedenen Computerstimmen ihre ganzen Infos bekommen. Auf die Kinder wartet wieder ein spannendes Wintersemester mit vielen interessanten Themen. Das gesamte Programm gibt es auch auf www.fhv.at/kinderuni.