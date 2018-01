Kinderuni beendet Wintersemester

Am vergangenen Mittwoch fand die letzte Vorlesung der Kinderuni Vorarlberg in diesem Semester statt.

Am vergangenen Mittwoch fand nun im Hörsaal der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn die letzte Vorlesung in diesem Wintersemester statt. Das Thema dabei, warum ist Dagobert Duck der reichste Mann der Welt? Die Nachwuchsstudenten erfuhren an diesem Nachmittag zahlreiche Infos wie man mit seinem Geld umgehen sollte, damit es sich am Ende vermehrt. Der Hörsaal in Dornbirn war wieder bis auf den letzten Platz gefüllt und gespannt folgten die jungen Zuhörer den Aisführungen des Vortragenden. Wie immer gab es am Ende für Alle in der Mensa eine Stärkung und ein Fruchtsaft.