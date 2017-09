Kinderschutzprogramm: Bedarf stark angestiegen

Der Bedarf der Vorarlberger Familien an dem Kinderschutzprogramm steigt. - © Pixabay

In das Kinderschutzprogramm „Frühe Hilfen“ werden immer mehr Familien aufgenommen. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl um zwei Drittel an. Die meisten Betroffenen leben in Armut oder sind armutsgefährdet.