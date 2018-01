Kinderschikurse an allen Liften

An den Schiliften Gurtis ermöglichen die Schneefälle einen Betrieb an allen Liften, und der beliebte Kinderschikurs für Kinder ab 5 Jahren von der Schischule Gurtis findet in fünf Gruppen auf unterschiedlichen Niveaus statt.

GURTIS Etwa 30 Kinder sind in den Schikursen auf fünf Gruppen aufgeteilt. Die ganz kleinen lernen in zwei Gruppen an einem Zauberteppich und am Tellerlift im Kinderland unterhalb der Talstation des Pultlifts, welches zur aktuellen Saison eröffnet wurde.

Drei weitere Gruppen sind am Latzer Wiesenlift oder schon am Pultlift unterwegs. Jede der fünf Gruppen wird von einem Schilehrer geleitet. Zur Mittagszeit erhalten die kleinen Schifahrer im während des Skibetriebs geöffneten Gurtiser Lädele eine warme Mahlzeit und werden in der Mittagspause von ihren Schilehrern betreut. Im Abschlussrennen können die teilnehmenden Skifahrer aller Gruppen zeigen, was in ihnen steckt.

Neues Kinderland

Durch den Kanalbau in Gurtis musste der Schlösslelift versetzt werden. Im Zuge dessen beschloss der Betreiber der Lifte, der Wintersportverein Gurtis, eine Neuanschaffung: Ein zauberhaftes Kinderland mit vielerlei bunten Figuren und einem neuen Tellerlift. „Das neue Kinderland wird sehr gut angenommen“, erklärt Werner Jussel, Betriebsleiter Schilifte Gurtis. Zu den vielseitigen Attraktionen zählen Figuren wie eine Giraffe zum Durchfahren und kleine „Hexen“ zum Abklatschen, die die Zielgenauigkeit fördern. Der neue Babylift befördert über eine Länge von 150 Metern die kleinen Kinder zur Abfahrt ins „Kinderland“ und ermöglicht auch den bequemen Einstieg vom Parkplatz am Gurtiser Lädele zum etwas oberhalb liegenden, 900 Meter langen Pultlift. HE

INFO