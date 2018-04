Kinderpornografie: FBI ließ Täter aus Vorarlberg auffliegen

Verdeckter Ermittler aus den USA tauschte im Internetchat mit 24-jährigem Unterländer kinderpornografische Bilder aus.

Ein FBI-Ermittler aus den USA ließ einen Konsumenten von Kinderpornografie aus Vorarlberg auffliegen. In einem Internetchat habe ein verdeckter FBI-Ermittler mit dem angeklagten Unterländer Fotos mit Kinderpornografie ausgetauscht. Das sagte Staatsanwalt Simon Steixner in einem Strafprozess am Landesgericht Feldkirch. Dabei habe der Vorarl­berger seinen Chatpartner gefragt, ob er auch an Bildern interessiert sei, die zeigen, wie er seine Tochter missbraucht habe. Tatsächlich aber habe der Unterländer gar keine Tochter.