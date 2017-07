Kinderporno-Razzia in Deutschland: 67 Verdächtige

Die Aufnahmen zeigen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern - © APA (dpa)

Im Kampf gegen Kinderpornos im Internet haben Ermittler die Wohnungen von 67 Tatverdächtigen in Deutschland durchsucht. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) Wiesbaden am Donnerstag mitteilten, erfolgten die Durchsuchungen vom 5. bis 19. Juli.