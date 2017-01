Kinderoper “Patchwork” für junges Publikum

Eingangsbereich Kinderoper-Studio Walfischgasse - © APA

“Patchwork”, das ist eine Familie, die aus der Not eine Tugend gemacht hat. Es ist auch eine Technik in der Textilverarbeitung, bei der verschiedene Stoffe gemeinsam ein farbenfrohes Ganzes bilden. Und es ist die neue Kinderoper von Tristan Schulze, die gestern, Sonntag, in der Staatsopern-Dependance Walfischgasse uraufgeführt wurde. Flott, farbig, fröhlich – und ganz nebenbei eine richtige Oper.