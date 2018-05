Kinderonkologie: ÖVP fordert Ende der Parteipolitik

Eine FPÖ-Aussendung der FPÖ bezüglich der Kinderonkologie erzürnte am Donnerstag die ÖVP. Darin wurden Politiker als "inkompetent" bezeichnet.

Sachlichkeit Gebot der Stunde

Es sei keinem kranken Kind oder Elternteil geholfen, wenn öffentlich politisches Kleingeld gewechselt wird. “Ich halte es daher für ein Gebot der Stunde, sachlich über die anstehenden Herausforderungen am Standort Dornbirn zu diskutieren. Das gilt für alle Parteien“, so Rüscher weiter. Die Gesundheitssprecherin der Vorarlberger Volkspartei unterstützt die Bemühungen der Stadt Dornbirn und des Landesrats entsprechende Fachkräfte für die Station in Dornbirn zu rekrutieren: „Wir wissen alle, dass es extrem schwierig ist, Fachkräfte mit einer entsprechenden Expertise im Bereich der Kinderonkologie zu finden.”