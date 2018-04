Kinderonkologie: Betreuung der betroffenen Familien wird intensiviert

Dornbirn - Das Krankenhaus Dornbirn soll als Koordinationsstelle und somit als Ansprechpartner für Vorarlberger Kinderonkologiepatientinnen und -patienten nachhaltig gesichert bleiben. Land Vorarlberg, Stadt Dornbirn sowie Uniklinik Innsbruck haben dazu ein Maßnahmenpaket erarbeitet.

“Case Manager” wird eingestellt

Um betroffene Familien in diesen Ausnahmesituationen bestmöglich zu entlasten und zu unterstützen soll im Krankenhaus Dornbirn ein so genannter „Case Manager (Patientenkoordinator)“ zur Betreuung eingestellt werden. „Dies würde auch für jene onkologisch erkrankten Patienten, die hauptsächlich nur in Innsbruck therapiert werden, und deren Familien zu einer deutlichen Verbesserung führen“, sagt der Landesrat.