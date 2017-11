Kinderlachen schenken mit einem Original Bulldogs Dress

Mit der Versteigerung eines Original Dress der Dornbirner Bulldogs inklusive zwei Eintrittskarten kann der ein oder andere Weihnachtswunsch von krebskranken Kindern erfüllt werden.

Dornbirn Die Aktion Lichtblicke für Kinder mit Krebs will dabei gerade jetzt vor dem großen Fest gemeinsam mit dem Verein STUNDE DES HERZENS ganz viele kleine und mittlere Kinderwünsche erfüllen. Sachen und Wünsche, die die Kinder sonst nicht oder nur sehr schwer bekommen könnten, werden so erfüllt.

Auch die beiden Vorarlberger Profivereine Cashpoint SCR Altach und der EC Dornbirn Bulldogs unterstützen die Aktion Lichtblicke für Kinder mit Krebs. Beide Teams stellen für die Aktion je ein Original Dress mit Unterschriften plus zwei Eintrittskarten für ein Spiel zur Verfügung. Die beiden Dressen werden versteigert und der gesamte Erlös kommt in Zusammenarbeit mit Stunde des Herzens Kindern mit Krebs zugute und wir erfüllen damit den ein oder anderen Weihnachtswunsch…

Die Auktion dauert vom 16. November bis 1. Dezember. Angebote können online entweder via Kommentar oder via PN abgegeben werden. Das höchste Angebot am 1. Dezember um 15 Uhr erhält den Zuschlag und wird verständigt. Unterstützen Sie mit ihrem Gebot die Kinder im Kampf gegen den Krebs. Alle Infos auf www.julianmaeser.at.